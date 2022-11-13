تغريدات لناشطين تفضح موقف شولتس رفض فرض عقوبات على الغاز الروسي

فسّر ناشطون في تغريداتهم، قرار المستشار الألماني أولاف شولتس حول الرفض المتعمّد في فرض عقوبات على الغاز الروسي، "لحقيقة أن العديد من الدول تعتمد على واردات الغاز الروسية".

وفي موقع "تويتر" غرّد حساب @pedroqueosjodan، بأن برلين استغرقت 9 أشهر لفهم أن الغاز الروسي الموثوق والرخيص هو بمثابة أمر حيوي بالنسبة للدول الأوروبية.

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بدوره، غرّد حساب @inferno24778 قائلا: "إن مثل هذا القرار قد استفزه الخوف من السخط الشعبي على أعتاب قدوم الشتاء.

وبذلك، أكد العديد من المتابعين أن "البرد القادم هو ما حثّ ألمانيا على رفض فرض العقوبات".

وغرّد حساب @TheThinkerHC متهكما: "من أجل التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، كان عليّ في الحقيقة أن أمارس رياضة ذهنية كبيرة".

وأضاف حساب @dnog130: "الناتو هو من يُملي وهو من يقرّر، والباقي يُطيع! ما هذا الاحتقار وما هذه الغطرسة فيما يتعلق بالدول الأخرى".

يُشار إلى أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، أوضح المستشار شولتس عدم رغبة ألمانيا فرض عقوبات ضد الغاز القادم من روسيا.

ووفقا له، فقد اتخذت برلين هذه الخطوة عمدا، لأنه يفهم بأن العديد من الدول تعتمد على الإمدادات الروسية بنسبة تصل إلى 80-90 في المئة، منوها في الوقت نفسه، بأن ألمانيا حصلت على نصف إجمالي حاجتها من الغاز من الجانب الروسي، بينما الآن هي لا تحصل عليه على الإطلاق.

المصدر: Lenta.ru