شولتس: الاتحاد الأوروبي تعمّد تجنب فرض عقوبات على الغاز الروسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي تعمّد عدم فرض عقوبات على الغاز الروسي تفاديا لخلق صعوبات أمام تلك الدول التي تعتمد عليه بشدة.

وقال شولتس مساء الجمعة، في مناسبة وطنية: "لقد فرضنا عقوبات على روسيا، لكن ليس على الغاز"، مصيفا: "تم ذلك عمدا، لأننا نعرف أيضا عدد الدول التي تعتمد على إمدادات الغاز من روسيا أكثر بكثير مما نعتمد عليه نحن".

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وأوضح شولتس: "لم نكن نريد أن نجعل الأمر صعبا عليهم، لذلك لم نقدم على هذا الأمر".

وبيّن المستشار الألماني مرة أخرى بأنه لا توجد عقوبات على خط أنابيب التيار الشمالي و"يامال – أوروبا".

ومع ذلك، بحسب شولتس، توقفت إمدادات الغاز عبر "التيار الشمالي" على أي حال. مشيرا إلى أنه يجب على ألمانيا تنويع طرق إمداد الغاز كي "لا تعتمد أبدا على أحد".

المصدر: تاس