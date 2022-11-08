صحيفة صينية: مستشار ألمانيا اقترف "ذنبا عظيما" أمام واشنطن

ترى صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية، أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين، أزعجت الولايات المتحدة، التي اعتبرتها بمثابة تهديد لها.

وأكد المعلق الصيني شياو تشوان، في مقالته بالصحيفة، أن أمريكا تبدي الامتعاض من التعاون الناجح بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

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وقال: "تم بكل عناية ودقة تشكيل منظومة للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا والصين على مدى عدة أجيال"، لكن ذلك بات بالنسبة لواشنطن بمثابة ذنب عظيم".

وشدد الكاتب، على أن بعض السياسيين عند الحديث عن التعاون ألمانيا والصين، يستخدمون عبارة "تهديد للأمن القومي". وأكد على أن البيت الأبيض، يستخدم الأزمة الأوكرانية، لكي يبعد الاتحاد الأوروبي ليس فقط عن روسيا بل وعن الصين كذلك.

وأضاف: "وفرت الأزمة الأوكرانية للولايات المتحدة ذريعة جيدة لتنفيذ نواياها الاستراتيجية. لقد وقعت أوروبا في فخ استراتيجي، وأصبحت الولايات المتحدة بمثابة قشة الإنقاذ".

المصدر: نوفوستي