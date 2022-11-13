صويلو: تركيا تأمل تجهيز 25 ألف مسكن في سوريا بحلول نهاية العام

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده تأمل أن تتمكن من استكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية في شمال سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بعد إنهائها 75 ألف منزل.

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وخلال مراسم افتتاح قرية تضم 600 وحدة سكنية موّلت بناءها منظمة تركية في شمال محافظة إدلب السورية الحدودية، أوضح صويلو قائلا: "تم بناء 75 ألف منزل من الطوب خلال عامين، بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأكمل: "سنستكمل، إن شاء الله، بناء مئة ألف منزل من الطوب حتى نهاية العام".

هذا وتشرف رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) على بناء الوحدات السكنية التي تموّل بناءها منظمات تركية غير حكومية، حيث تقدم السلطات التركية التجمعات السكنية التي تبنيها باعتبارها مشاريع لخدمة النازحين، في حين ينظر إليها أيضاً على أنها خطوة في إطار مساعي أنقرة لإرساء منطقة "عازلة" في شمال سوريا تعيد إليها اللاجئين السوريين، الذين يتواجد 3.6 ملايين منهم على أراضيها، بحسب "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا، ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي كما لطرد تنظيم "داعش"، وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية، وإلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والتواجد العسكري لقواتها، ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم، إذ تضم هذه المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلم باللغة التركية، فيما تتبع المجالس المحلية للمحافظات التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"