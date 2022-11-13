سانا: "الاحتلال التركي ومرتزقته" يواصلون قطع المياه عن نحو مليون سوري

أفادت وكالة "سانا" بأن "الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي يدعمها" واصلت قطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة، عبر إيقاف تشغيل محطة علوك.

وقال مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالحسكة المهندس محمود عكلة إن "قطع المياه عن مدينة الحسكة مستمر لليوم الحادي عشر على التوالي، نتيجة استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين بريف مدينة رأس العين بالتحكم في تشغيل محطة علوك، والتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة، ما أدى إلى توقفها عن العمل، إضافة إلى منع ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة من دخولها لصيانة آبارها وتجهيزاتها".

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ولفت إلى أن المؤسسة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات الإغاثية مستمرة بتأمين مياه الشرب عبر تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل محطات التحلية الموجودة في عدد من النقاط ضمن مدينة الحسكة لتأمين المياه الصالحة للشرب.

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أوقفوا تشغيل محطة علوك طيلة فصل الصيف الفائت، ولمدة 3 أشهر تقريبا، وبعد تشغيلها عدة أيام تم توقيفها مجددا".

المصدر: سانا