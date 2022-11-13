تركيا.. تعزيز الإجراءات الأمنية بالقرب من القنصلية الروسية في شارع الاستقلال باسطنبول

عززت السلطات التركية، الإجراءات الأمنية بالقرب من مبنى القنصلية العامة الروسية في اسطنبول، الواقع في شارع الاستقلال، حيث وقع الانفجار في وقت سابق.

وأفادت وكالة "تاس" من مكان الحادث أن الشرطة أغلقت مداخل شارع الاستقلال لتعزيز الأمن، لكن بعض أجزاء الشارع ما زالت مفتوحة للمشاة.

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وأكدت أن الأمن التركي فرض طوقا أمنيا في وسط شارع الاستقلال بالقرب من ميدان تقسيم.

وتقع القنصلية العامة الروسية، بعيدا عن مكان الانفجار، ولكن رغم ذلك، تم تعزيز الإجراءات الأمنية أيضا، وفرض طوق أمني حولها.

ومن جهتها صرحت القنصلية الروسية أنه "بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى القنصلية العامة، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".

المصدر: تاس