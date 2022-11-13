 
مباشر
عاجل
نائب الرئيس التركي: امرأة نفذت الهجوم الإرهابي وسط إسطنبول

نائبة أمريكية تعتزم التحقق في إنفاق الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا

أخبار العالم

نائبة أمريكية تعتزم التحقق في إنفاق الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u612

تعتزم نائبة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور غرين، التحقق أين تم إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدة لأوكرانيا.

وكتبت غرين على "تويتر": "أريد أن أتحقق أين أنفق كل قرش من الأموال المخصصة لأوكرانيا. لا أحد يعارض الأمر، أليس كذلك؟".

إقرأ المزيد
ساليفان: الكونغرس الأمريكي سيواصل مساعدة أوكرانيا
ساليفان: الكونغرس الأمريكي سيواصل مساعدة أوكرانيا

تشير توقعات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إلى أن غرين، التي طرحت مبادرات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، فازت مجددا بعضوية مجلس النواب الأمريكي.

وتعتبر غرين من أشد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واشتهرت بسبب تقديمها عدة مبادرات تتعلق بسحب الثقة من رئيس بلادها الحالي. وقبيل الانتخابات النصفية، وعدت غرين بأن الجمهوريين في حال الفوز في انتخابات التجديد النصفي، سيعزلون بايدن والكثير من المسؤولين في إدارته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا