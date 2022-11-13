نائبة أمريكية تعتزم التحقق في إنفاق الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا

تعتزم نائبة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور غرين، التحقق أين تم إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدة لأوكرانيا.

وكتبت غرين على "تويتر": "أريد أن أتحقق أين أنفق كل قرش من الأموال المخصصة لأوكرانيا. لا أحد يعارض الأمر، أليس كذلك؟".

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تشير توقعات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إلى أن غرين، التي طرحت مبادرات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، فازت مجددا بعضوية مجلس النواب الأمريكي.

وتعتبر غرين من أشد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واشتهرت بسبب تقديمها عدة مبادرات تتعلق بسحب الثقة من رئيس بلادها الحالي. وقبيل الانتخابات النصفية، وعدت غرين بأن الجمهوريين في حال الفوز في انتخابات التجديد النصفي، سيعزلون بايدن والكثير من المسؤولين في إدارته.

المصدر: نوفوستي