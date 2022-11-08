ساليفان: الكونغرس الأمريكي سيواصل مساعدة أوكرانيا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن الكونغرس الأمريكي يؤيد استمرار مساعدة أوكرانيا وأن هذه السياسة ستستمر بعد الانتخابات النصفية التي تجري في البلاد اليوم الثلاثاء.

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وقال ساليفان خلال اجتماع مجلس العلاقات الدولية: "لا يزال الكابيتول (الكونغرس الأمريكي) يظهر دعمه القوي لتخصيص الموارد اللازمة لأوكرانيا. من الممكن أنه توجد هناك زيادة في عدد الأصوات التي تطرح أسئلة، لكن عدد هذه الأصوات سيظل أقلية واضحة".

وأضاف ساليفان أنه تسمع من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفق تقييمات البيت الأبيض، "أقوى" الأصوات لصالح مساعدة كييف.

ويجري اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة اليوم الرئيسي للتصويت في الانتخابات النصفية إلى غرفتي الكونغرس الأمريكي. ويتم فيها انتخاب كل الأعضاء الـ435 لمجلس النواب و35 عضوا من أصل 100 عضو لمجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي