وسائل إعلام: آليات عسكرية إسرائيلية بحوزة القوات الأوكرانية في خيرسون (صور + فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا لآليات عسكرية بحوزة القوات الأوكرانية من نوع "Amir"، التي تنتجها الشركة الإسرائيلية الخاصة "GAIA".

ووفقا لموقع "مكان" الإسرائيلي، "رصدت في مقاطعة خيرسون، آليات عسكرية مصفحة إسرائيلية الصنع، تستخدمها قوات كييف".

ونشر حساب "UAWeapons" على "تويتر" المختص بتتبع الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا، صورا لآليات "Amir"، مشيرا الى أن "هذه المرة الأولى التي ترصد فيها آليات من إنتاج إسرائيل مع القوات الأوكرانية".

ووفقا للحساب، في مقاطعة خيرسون، تشارك آلية من النوع نفسه في تحركات عسكرية، ولم ترد تفاصيل بشأن كيفية وصول هذه الآليات إلى أوكرانيا.

@UAWeapons/ Twitter

@UAWeapons/ Twitter

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن وزير الأمن السابق بيني غانتس، أن تل أبيب لا تمتلك القدرات الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي".

وعلى الرغم من ذلك، أكد الإعلام الإسرائيلي أن "شركة صناعات أمنية إسرائيلية باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيّرة، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها".

وكشف الإعلام أنه "يجري بيع هذه المنظومات عن طريق بولندا، من أجل الالتفاف على الحظر الذي تفرضه إسرائيل على بيع أسلحة متطورة إلى أوكرانيا".

وأكد أن "الشركة تقدم تقارير إلى وزارة الأمن الإسرائيلية بشأن بيع هذه المنظومات لبولندا، لكن الوزارة تتظاهر كأنها لا تعلم بحقيقة أن بولندا جهة وسيطة لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: وكالات