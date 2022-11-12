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اقتحام معسكر تدريب إسرائيلي وسرقة عدد كبير من الذخائر

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اقتحام معسكر تدريب إسرائيلي وسرقة عدد كبير من الذخائر
AFP
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أفاد الإعلام العبري بأنه تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت)، وسرق منه عدد كبير من الذخائر .

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وأوضحت قناة "I24" أنه "أثناء الليل، جرى جرد المخابئ بالقاعدة، وتبين أن هناك عجزا يقارب 70 ألف رصاصة 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة، وحوالي 70 قنبلة يدوية من عبوة ناسفة، وفيما لم يتم سرقة أي نوع آخر من الأسلحة، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن على البحث عن الذخيرة المسروقة في منطقة أخرى.

وتمت الإشارة إلى أنه في بداية اكتشاف هذه العملية، اشتبه في سرقة أسلحة أيضا، في حين قال الجيش الإسرائيلي: "سرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد"، حيث تم إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية والشرطة الإسرائيلية والشاباك لفحصها.

المصدر: "I24"

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