مفاوضات بين روسيا والأمم المتحدة لإعادة الاتصال بنظام سويفت

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن الجانب الروسي ناقش إعادة ربط مصرف "روسيلخزبنك" بنظام الدفع الدولي سويفت مع ممثلي الأمم المتحدة في جنيف.

وقال فيرشينين: "بالأمس تحدثنا عنها بشكل موضوعي للغاية ولفترة طويلة تلقينا تأكيدات مرة أخرى من ممثلي الأمم المتحدة بأنهم يعتبرون هذه المسألة ذات أهمية حيوية، نحن نعمل لحلها".

وأشار إلى أن إعادة الاتصال بنظام سويفت سيسمح للجانب الروسي "بالمضي قدما" في إزالة العوائق أمام تصدير منتجاته الزراعية.

المصدر: نيوز.رو