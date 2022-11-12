مدفيديف: روسيا استعادت أراضيها الأصلية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا قد استعادت بالفعل الأراضي الروسية الأصلية، مضيفا أن عملية الاستعادة ستستمر.

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وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت، أنه "في روتين الحياة اليومية الصعبة وتحت تأثير القرارات العسكرية الصعبة للغاية بدأنا في نسيان نتائج هذا العام التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لبلادنا ولنا جميعا".

وأضاف: "أريد أن أذكرها... أذكر أن روسيا هي التي تحمي مواطنيها، وأن روسيا هي التي تستعيد، وهي قد استعادت بالفعل الأراضي الروسية الأصلية، وليس بالعكس. وستستمر هذه الإستعادة".

المصدر: نوفوستي