صرح الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أنه لا يشك في انتصار القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا أشك في الانتصار. سيكون صعبا للغاية. وربما لن يكون سريعا، لكنه سيكون".

وأضاف: "لا أتذكر أن روسيا كانت في حالة حرب مثل هذه مع كل هذا التحالف القوي من الدول عالية التقنية في آن واحد، ومع السكان (الأوكرانيين) الذين تم تضليلهم بشدة بالدعاية. لدينا هنا فرصة الاهتمام أحيانا بالدعاية التلفزيونية الأوكرانية – وهذه هي دعاية الزومبي".

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لن تكون نزهة سهلة في أوكرانيا، لكنها تستحق ذلك، لأن مستقبل روسيا سيتوقف عليها. وتابع: "لذلك فساعدوا الجبهة، ساعدوا بأي طريقة ممكنة – بأموال أو بعقول أو ماديا. من يمكنه الوصول إلى هنا والانضمام إلى صفوفنا – سيكون كل شيء مرحبا به هنا. هذا ما فهمته، وهذا ما أريد أن أقوله لكم".

وأفادت روغوزين، أمس الجمعة، بأنه يترأس حاليا مجموعة للمستشارين العسكريين تقدم الدعم العسكري الفني للوحدات العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الدونباس.

المصدر: نوفوستي