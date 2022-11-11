روغوزين رئيسا لمستشارين عسكريين في جمهورية دونيتسك

أعلن الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أنه يترأس حاليا مجموعة من المستشارين العسكريين بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأضاف أن هذه المجموعة تعمل في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة وتقوم بتقديم الدعم العسكري التقني لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

RT

ونشر روغوزين في صفحته على "تلغرام" صورة له إلى جانب المقاتل الذي أطلق عليه لقب "الصومال".

وتظهر في زي روغوزين رقعة مع علامة النداء "سارمات"، على الرغم من أنه كانت هناك سابقا رقعة مع علامة النداء "كوسموس" ("الفضاء"). ولم يعلن روغوزين رسميا عن تغير لقبه.

المصدر: RT