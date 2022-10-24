روغوزين ينشر صورة له بجبهات القتال في زابوروجيه

أكد الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، صحة المعلومات التي تفيد بوجوده في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا مؤخرا.

جاء ذلك ردا على معلومات نشرها موقع "كريملوفسكايا براتشكا" حول إمكانية تواجد روغوزين في زابوروجيه، الأمر الذي دفعه لتأكيد صحة هذه المعلومات، ووثق تأكديه بصورة له بلباس عسكري قرب الدبابة في جبهات القتال في زابوروجيه.

وقال: نعم فعلتها، وبغض النظر عما سيقوله الآخرون، فإن المنتصر هو من يتتبع أهدافه حتى النهاية، وأنا هنا لأدافع عن سلافيانسك وأحقق حلمها بالأمن والاستقرار.

وأضاف أنه مستعد للتخلي عن جميع مراتبه وتغيير نمط حياته بالكامل في سبيل شعوره بالسعادة لوجوده في خنادق الدفاع عن مدينة سلافيانسك.

وفي الـ23 من أكتوبر، أعلن روغوزين عن تبرعه بـ500 بزة شتوية لمركز للشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أقال روغوزين في الـ15 من يوليو، وأعلن الكرملين، أنه سيتم الإعلان عن منصب روغوزين الجديد في الوقت المناسب.

المصدر: تاس + كاميرسانت