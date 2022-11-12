السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا لوزير الخارجية السويدي، ستحذو ستوكهولم حذو جارتيها، الدنمارك والنرويج، اللتين لا توجد على أراضيهما هذه الأنواع من الأسلحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله: "هذا هو الموقف طويل الأمد لحزب التحالف المعتدل.. لن نعتزم أبدا تغيير شروط الطلب الذي قدمته الحكومة السابقة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "بروليتارين" (Proletaren) السويدية إنه بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ستظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد.

المصدر: وكالات