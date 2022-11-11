صحيفة: السويد تقع في فخ الناتو ولن تكون قادرة على تجنب نشر قواعد عسكرية وأسلحة النووية

كتبت صحيفة "Proletären" السويدية أنه بعد انضمام السويد إلى الناتو، ستظهر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأمريكية على أراضي البلاد، لأن هذا في مصلحة الولايات المتحدة.

وألمحت الصحيفة إلى أن السويد لن تكون قادرة على تجنب نشر قواعد عسكرية وأسلحة الناتو النووية.

وأشارت الصحيفة: "الآن، خلف ستار الضباب والقلق الذي يزعم أن روسيا تريد مهاجمة السويد، يتم كشف الحقيقة".

وحسبما أشار كاتب المقال أكدت ستوكهولم مرارا وتكرارا أن السويد لن تحذو حذو الدنمارك والنرويج ولن تنشر قواعد دائمة لحلف الناتو أو أسلحة نووية على أراضيها.

ويذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب إلى الناتو في مايو الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في البداية، أوقفت تركيا بدء عملية النظر في هذه الطلبات، لكنها سحبت الاعتراضات بعد توقيع الدول الثلاث على مذكرة تراعي جميع أسباب مخاوف أنقرة. لكن الحكومة التركية شددت على أن شرط التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيكون تلبية جميع المطالب.

واعتبارا من 6 أكتوبر الماضي، اتخذت 28 دولة من أصل 30 قرارا إيجابيا بشأن قبول السويد وفنلندا في "الناتو"، باستثناء تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي