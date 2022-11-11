بايدن يدعو زعماء العالم لمضاعفة الجهود لمحاربة الدفء العالمي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء العالم أثناء مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ إلى "مضاعفة الجهود" لمحاربة الدفء العالمي.

وقال بايدن في خطابه أمام المؤتمر، يوم الجمعة: "لم يعد بإمكاننا أن نتستر بأننا نجهل عواقب أعمالنا، أو أن نستمر في تكرار أخطائنا".

وأكد بايدن أن الإدارة الأمريكية ستخصص أموالا لدعم المبادرات الخاصة بالطاقة النظيفة، التي قال إنها "ستغير النموذج الأصلي" بالنسبة للولايات المتحدة وباقي العالم.

وأضاف أن "هذا الاجتماع يجب أن يكون اللحظة التي نجدد فيها التزامنا بمستقبلنا وقدرتنا المشتركة على كتابة قصة أفضل للعالم".

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وبحث بايدن خلال مشاركته في قمة المناخ الإجراءات الجديدة لتقليص انبعاثات الميثان التي تساهم في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة في العالم.

وأشار بايدن إلى الالتزامات الأمريكية بتخصيص نحو 375 مليار دولار خلال 10 سنوات لمحاربة التغير المناخي، مضيفا أن ذلك يعتبر جزءا من التشريعات الاقتصادية الأوسع التي تم إقرارها هذه السنة، وهذا سيضمن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في تقليص الانبعاثات بحلول عام 2030.

ودعا بايدن جميع الدول إلى جعل جهودها منسجمة مع الهدف المحدد في اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة سيليزية.

واعتبر الرئيس الأمريكي كذلك ما وصفه بـ "الغزو الروسي لأوكرانيا" دليلا على ضرورة التخلص من الوقود الأحفوري، وذلك على الرغم من دعواته السابقة لزيادة إنتاج النفط والغاز.

واستمرت زيارة بايدن لمصر 3 ساعات فقط، حيث غادر الرئيس الأمريكي شرم الشيخ متجها إلى كمبوديا التي تستضيف قمة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

المصدر: أسوشيتد برس