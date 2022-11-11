بايدن يعتذر.. ويقدم لمصر 500 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحويل إلى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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أشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ، إلى أن العالم ليس بحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي ولكن بحاجه إلى الحفاظ علي الغابات وتنمية الأشجار، مؤكدًا أنه يجب على الدول الكبري أن تقف بجانب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، متابعًا: تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

واعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدا أن إدارته لديها أجندة لمواجهة تغير المناخ داخل البلاد وخارجها.

وأضاف بايدن خلال كلمته بقمة المناخ في شرم الشيخ COP27 أزمة المناخ تتعلق بأمن البشرية والأمن الاقتصادي والبيئي والوطني وحياة الكوكب.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن كثيرا من الدول في إفريقيا أصبحت "هشة" بسبب تغير المناخ وغياب الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن آخر 8 سنوات هي الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق، حيث شهدت العديد من الفيضانات وموجات الجفاف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية