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باشينيان: أرمينيا راضية عن الصيغة الروسية لاتفاقية السلام مع أذربيجان

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باشينيان: أرمينيا راضية عن الصيغة الروسية لاتفاقية السلام مع أذربيجان
Globallookpress Keystone Press Agency
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن يريفان راضية عن الصيغة الروسية لمعاهدة السلام مع أذربيجان.

وقال باشينيان: "ذكرنا مرارا أن الصيغة الروسية لمعاهدة السلام مع أذربيجان مقبولة لأرمينيا".

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وردا على سؤال عما إذا كانت "الصيغة الروسية ما زالت مطروحة"، قال الرئيس الأرميني أن على الجانب الروسي أن يجيب عن هذا السؤال.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان. وقال: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدان أنه من الضروري اختيار نسخة محددة من معاهدة السلام هذه، بما في ذلك ما يسمى "نسخة واشنطن"، والتي تنص، بحسب فهمي، على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، إذا رأت أرمينيا ذلك، فلا بأس، سندعم أي خيار للشعب الأرميني".

المصدر: تاس

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