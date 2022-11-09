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أرمينيا تتوقع زيارة بوتين في 22 نوفمبر

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أرمينيا تتوقع زيارة بوتين في 22 نوفمبر
Sputnik VYACHESLAV PROKOFIEV
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن يريفان، تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرمينيا في الـ22 من نوفمبر الجاري.

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وجاء في بيان لمكتب باشينيان في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بوتين وباشينيان اليوم الأربعاء، أن "الجانبين بحثا المسائل المتعلقة بالقمة المرتقبة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان يوم 23 نوفمبر، ووصول الرئيس الروسي إلى أرمينيا في التاريخ المذكور".

وأشار البيان إلى أن بوتين وباشينيان تبادلا الآراء حول مختلف الأحداث التي أعقبت القمة الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي يوم 31 أكتوبر الماضي، وسير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول القضايا الإنسانية في منطقة التسوية بإقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي

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