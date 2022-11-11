American Conservative: واشنطن تخسر حلفاء رئيسيين في أمريكا اللاتينية

"خلقت اللامبالاة الأمريكية تجاه جارتها اللاتينية، فراغا ملأه الاستثمار الصيني، وبينما ركزت واشنطن على حروب تبعد آلاف الأميال عنها، كان العملاق الشرقي ينشر نفوذه ببطء ولكن بثبات".

وكتبت ذلك American Conservative، في مقال لها أشارت فيه إلى أن هناك دولة أخرى ملأت الفجوة التي خلفتها اللامبالاة الأمريكية، ألا وهي الصين.

وتابعت المجلة الأمريكية: "هذا يعني أن الولايات المتحدة تخسر حلفاء رئيسيين يمكنهم المساعدة في تخفيف المشاكل الداخلية".

يُشار إلى أن الصين أصبحت الآن رائدة، متجاوزة الولايات المتحدة، في التجارة مع كل من الأرجنتين والبرازيل وبيرو وتشيلي.

ولفت كاتب المقال إلى أن بكين تستثمر في البنية التحتية والصناعة لتلك الدول.

المصدر: نوفوستي