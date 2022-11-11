البنتاغون يكشف سبب تحليق قاذفتين أمريكيتين في الشرق الأوسط

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن تحليق القاذفتين الأمريكيتين أمس في أجواء الشرق الأوسط كان يهدف إلى توجيه رسالة لإيران.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن "مسؤول كبير" في البنتاغون إن رحلة القاذفتين من طراز B-52 فوق الشرق الأوسط، كانت رسالة لإيران، إذ أن "المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يترقبون تهديدا وشيكا للسعودية".

وأوضح المسؤول إن أولئك يعتقدون أن طهران تخطط لشن هجوم على المملكة، ويرجحون استهداف البنية التحتية للطاقة.

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بينما قال مسؤول ثان للصحيفة، إن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يراقبون أيضا تهديدا إيرانيا متزايدا للعراق، حيث تنتشر قوات أمريكية في عدد من القواعد العسكرية.

وأشار المسؤول إلى أن "المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن السعودية تدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة" ورجّح أنه الدافع وراء التهديد الإيراني.

وتحدث المسؤولان شرط عدم الكشف عن هويتهما نظرا لـ "حساسية الموضوع"، حسب الصحيفة.

يذكر أن رحلة القاذفتين أعلن عنها مساء أمس الخميس، وقامت طائرتان إسرائيليتان بمرافقة القاذفتين.

المصدر: صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية