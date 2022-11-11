كوارتنغ: حذرت تراس ولسنا مسؤولين عن "الثقب الأسود"

قال وزير المالية البريطاني السابق، كواسي كوارتنغ، إنه حذر رئيسة الحكومة السابق ليز تراس، من أن التعجيل بإصلاحات اقتصادية جذرية، من شأنه أن يهدد رئاستها للحكومة.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ أن إقالته تراس في حينها من منصبه، قال كوارتنغ إنه نصح تراس بـ"عدم الاستعجال واتخاذ نهج منهجي" لتعزيز النمو، كاشفا أن تراس رفضت القبول بأن حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبلغ قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني ذهبت إلى "حد بعيد"، مما دفعه إلى تحذيرها من أنها لن تبقى في منصبها أكثر من شهرين "إذا واصلت هذا المسار".

إلا أن كوارتنغ رفض الاعتذار عن الاضطراب المالي الذي أحدثته ميزانيته المصغرة التي وضعها هو وتراس، مدعيا أنهما ليسا مسؤولين عن "الثقب الأسود" في المالية العامة.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن لومنا عليه هو أن أسعار الفائدة انخفضت، كما انخفضت أسعار الذهب. بينما الثقب الأسود والمشاكل الهيكلية موجودة بالفعل"، قائلا إنه يشعر بالأسف "للأشخاص الذين أعادوا رهن منازلهم بعد ارتفاع معدلات السداد في ظل اضطراب السوق الذي أعقب الميزانية المصغرة".

المصدر: "الإندبندنت"