الخطوط البريطانية تسمح لطاقمها من الذكور بوضع الماكياج وارتداء الأقراط!

سمحت الخطوط الجوية البريطانية للطيارين الذكور وبقية طاقم الطائرة بارتداء الأقراط ووضع المكياج لأول مرة، بعد أن قامت شركة الطيران بتحديث إرشاداتها بقواعد غير خاصة بالجنس.

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وقالت مذكرة داخلية للموظفين، إن جميع الذين يرتدون الزي الرسمي يمكنهم وضع الماسكارا والرموش الصناعية والأقراط اعتبارا من يوم الاثنين، بالإضافة إلى حمل الملحقات بما في ذلك حقائب اليد.

وحثت الموظفين على استخدام "ظلال خفية" للماكياج والسعي للحصول على "مظهر طبيعي". كما سيسمح بتلميع الأظافر للجميع، على الرغم من أن الأظافر السوداء والنيونية لا تزال محظورة.

وسيسمح أيضا بـ "كعكات الرجل" بموجب قواعد العناية بالشعر المحدثة. وتتبع الشركة البريطانية تحركات مماثلة من قبل منافسيها، لا سيما شركة فيرجن أتلانتيك، لتحديث سياساتها التي تعكس تنوع المجتمع الحديث.

ويعتقد أيضا أن شركة النقل البريطانية تحاول تحديث صورتها لتعكس حملة علامتها التجارية "بريطانية أصلية"، والتي تقول إنها احتفال بموظفي الشركة وعملائها والأمة، كما تأمل في رفع معنويات الموظفين بعد تسريح العمال وخفض الأجور الذي فرض خلال جائحة كورونا.

المصدر: "The Guardian"