أوربان: "أوروبا تنخرط أكثر فأكثر في الصراع في أوكرانيا"

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي ينجرف وينخرط بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أوربان في قمة زعماء منظمة الدول التركية (OTG) يوم الجمعة في سمرقند: "نحن في الاتحاد الأوروبي.. قررنا في البداية توريد الأسلحة، في البداية فقط غير الفتاكة، ثم بدأ الاتحاد الأوروبي في توفير الأسلحة الفتاكة. والآن يقوم بتدريب الجيش الأوكراني على أراضي الدول الأوروبية.. إن الأيام المقبلة ستتخذ قرارا بتحمل العبء الاقتصادي لدعم الاقتصاد الأوكراني. وبالتالي، فإننا ننجر أكثر فأكثر إلى هذا الصراع".

وأعرب رئيس وزراء هنغاريا عن أمله في تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن في أوكرانيا.

وأضاف أن "مهمة هنغاريا هي ضمان إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وبدء مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن. والسلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي أزمة الغذاء والطاقة".

من جهة أخرى لفت أوربان إلى أن هنغاريا "مهتمة بالتعاون بين الغرب والشرق" منوها بأن "الذين يرفضون مثل هذا التعاون سيخسرون دائما. لذلك، سندعم دائما عمل منظمة الدول التركية بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي