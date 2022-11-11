عبداللهيان يبحث مع غوتيريش الملف النووي وأوكرانيا واليمن

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا واليمن وغيرها من القضايا.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، صباح الجمعة، أن عبدللهيان تعليقا على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف التعاون بين الجانبين بأنه "مجدٍ".

وحسب البيان، أطلع عبداللهيان الأمين العام للأمم المتحدة على تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي.

وفي معرض الحديث عن اليمن، أكد عبداللهيان "استمرار الدور الإيراني في المساعدة على تمديد الهدنة والتعاون مع الأمم المتحدة بهذا الصدد.

وبشأن النزاع في أوكرانيا، جدد الوزير الإيراني نفيه "لإرسال أي طائرات مسيرة لروسيا لغرض استخدامها في النزاع".

وانتقد عبداللهيان مواقف الدول الغربية إزاء الاحتجاجات في إيران، حيث اتهم وسائل الإعلام الغربية "بالتحريض على العنف وتعليم إعداد زجاجات مولوتوف وصنع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين رجال الشرطة وزعزعة الاستقرار" في البلاد.

المصدر: وكالات