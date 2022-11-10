إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في مصدر اليورانيوم في منشآتها

أعلنت إيران موافقتها على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر الجاري، بهدف التحقيق في اليورانيوم الذي عثر عليه في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أكدنا لإيران أننا تتوقع في اجتماع الأسبوع المقبل، أن نتلقى توضيحات ذات مصداقية فنية من طهران بشأن هذه الأمور، بما في ذلك الوصول إلى المواقع والمواد، وأخذ العينات حسب الاقتضاء".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة رافائيل غروسي، إن إيران لم تشرح حتى الآن مصدر اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، وما زالت قضايا الضمانات الخاصة بها دون حل.

المصدر: نوفوستي