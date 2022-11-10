الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاوضاتنا مع إيران في فيينا انتهت دون نتائج

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن ممثلين عن إيران والوكالة الذرية أجروا مفاوضات في فيينا حول برنامج طهران النووي، وانتهت دون نتائج.

وأوضح غروسي في تصريح صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) أن المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تمت، وأن إيران تفي بالتزاماتها.

ونقلت "رويترز" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: "إنهم (الإيرانيون) لم يأتوا بأي شيء جديد".

وأشار إلى أن ممثلي الوكالة الدولية سيتوجهون إلى إيران في غضون أسابيع قليلة لمواصلة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي