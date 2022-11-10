هيئة الأركان الأمريكية تتحدث عن فرصة لإجراء مفاوضات بين موسكو وكييف وتؤكد مواصلة تسليح أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه مع استقرار الخطوط الأمامية في أوكرانيا، قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو.

جاء ذلك في تقرير لقناة CNN الأمريكية، حيث تابع الجنرال أن ذلك من الممكن أن يحدث في الشتاء، وحث الأطراف على استغلال تلك الفرصة للتفاوض.

إقرأ المزيد

مع ذلك، شدد ميلي على أن الولايات المتحدة ستواصل تسليح أوكرانيا بصرف النظر عن إجراء المفاوضات أو فشلها، مضيفا أنه ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يتحقق بالوسائل العسكرية، وبالتالي يجب اللجوء إلى وسائل أخرى.

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن كل شحنة تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. كذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو" "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، بينما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي