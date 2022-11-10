 
مباشر

هيئة الأركان الأمريكية تتحدث عن فرصة لإجراء مفاوضات بين موسكو وكييف وتؤكد مواصلة تسليح أوكرانيا

أخبار العالم

هيئة الأركان الأمريكية تتحدث عن فرصة لإجراء مفاوضات بين موسكو وكييف وتؤكد مواصلة تسليح أوكرانيا
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5d1

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه مع استقرار الخطوط الأمامية في أوكرانيا، قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو.

جاء ذلك في تقرير لقناة CNN الأمريكية، حيث تابع الجنرال أن ذلك من الممكن أن يحدث في الشتاء، وحث الأطراف على استغلال تلك الفرصة للتفاوض.

إقرأ المزيد
موسكو تؤكد عدم حضور بوتين قمة العشرين في أندونيسيا
موسكو تؤكد عدم حضور بوتين قمة العشرين في أندونيسيا

مع ذلك، شدد ميلي على أن الولايات المتحدة ستواصل تسليح أوكرانيا بصرف النظر عن إجراء المفاوضات أو فشلها، مضيفا أنه ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يتحقق بالوسائل العسكرية، وبالتالي يجب اللجوء إلى وسائل أخرى.

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن كل شحنة تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. كذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو" "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، بينما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا