 
مباشر

إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أستراليا

أخبار العالم

إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أستراليا
علم إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5ax

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين من السفر غير الضروري إلى أستراليا، لاحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وتسليمهم إلى الدول المعادية.

إقرأ المزيد
استراليا تشدد عقوباتها ضد ايران

ونصحت الخارجية أمس الأربعاء المواطنين الإيرانيين، وخاصة الطلبة الجامعيين والباحثين وأساتذة الجامعات، بإعادة النظر في سفرهم غير الضروري إلى أستراليا، بدليل السوابق الموجودة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي، وتسليمهم الى الدول المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أي أدلة مبررة.

وطلبت الخارجية من المواطنين الذين لديهم سفر ضروري إلى أستراليا، أن يصطحبوا معهم جواز سفر معتبرا ونسخة مطبوعة من التأشيرة الصادرة من السلطات الأسترالية، وفي حال حاجتهم للإقامة أكثر من المدة المقررة في التأشيرة، عليهم أن يبادروا بتمديد التأشيرة قبل انتهاء فترتها.

كما نصحت الإيرانيين في حال تعرضهم للاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الأسترالية، أن يطلبوا منها إبلاغ السفارة الإيرانية بالموضوع، والمطالبة بحق الوصول القنصلي، لأنه في غير هذه الحالة، قد تمتنع السلطات عن إبلاغ السفارة الإيرانية بالموضوع بذريعة الحفاظ على خصوصية الاشخاص.

المصدر: العالم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا