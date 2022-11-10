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بايدن يأمل أن يقبل بوتين بحث تبادل السجناء بعد الانتخابات النصفية

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بايدن يأمل أن يقبل بوتين بحث تبادل السجناء بعد الانتخابات النصفية
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في قبول الروسي فلاديمير بوتين، بحث تبادل السجناء بين البلدين بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

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وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء: "أجرينا عددا من المناقشات حول هذا الموضوع، وآمل أنه الآن بعد انتهاء الانتخابات، هناك استعداد للتفاوض حول المزيد من التفاصيل".

وتقول الإدارة الأمريكية إنها قدمت عرضا "جادا" إلى السلطات الروسية بهذا الصدد، لكنها لم تحصل على رد بعد. 

والصفقة كما تصورتها واشنطن، يجب أن تؤدي إلى عودة لاعب كرة السلة بريتني غراينر التي حُكم عليه بالسجن في روسيا تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وبول ويلان المسجون بتهمة التجسس في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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