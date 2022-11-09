مغادرة 3 سفن الموانئ الأوكرانية تحمل 21 ألف طن من الحبوب والزيوت

غادرت 3 سفن شحن الموانئ الأوكرانية تحمل 21610 أطنان من زيت عباد الشمس والحبوب والمواد الغذائية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي، بموجب مبادرة إسطنبول للحبوب.

وذكر بيان مركز التنسيق المشترك في إسطنبول اليوم الأربعاء أن سفينة Duzgit Integrity ستنقل 9 آلاف طن من زيت عباد الشمس إلى فرنسا، وسفينة Mainland 6.6 ألف طن منه إلى إسبانيا، فيما تتجه سفينة Brave إلى الهند أو الإمارات بحمولة 6000 طن من زيت عباد الشمس.

إقرأ المزيد

وأضاف المركز: "توجهت 9 سفن شحن جاف إلى الموانئ الأوكرانية عبر الممر الإنساني البحري في 9 نوفمبر في إطار صفقة الحبوب".

وذكر المركز أن 75 سفينة شحن جاف، يمكنها تحميل مليوني طن من المنتجات الزراعية، تنتظر الإذن بدخول موانئ أوكرانيا، بالإضافة إلى 11 سفينة محمّلة يجري تجهيزها للتفتيش في المياه الإقليمية التركية.

وتابع: "اعتبارا من 9 نوفمبر، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى التي تم تصديرها من 3 موانئ أوكرانية 10.132.035 طنا، حيث سُمح لـ877 سفينة بالتحرك في الوقت الحالي: 442 للوصول إلى الموانئ الأوكرانية و435 للخروج منها".

المصدر: إنترفاكس