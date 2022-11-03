غوتيريش يدعو لتسهيل صادرات الأسمدة الروسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإزالة العقبات التي تعيق تصدير الأسمدة من روسيا، مشيرا إلى أن العالم بحاجة للاستفادة من الامكانيات التصديرية الروسية بالكامل.

وقال "غوتيريش" للصحفيين: "والآن بعد استئناف "مبادرة حبوب البحر الأسود" بالكامل، وأدعو جميع الأطراف لتركيز الجهود على اتجاهين. الأول: توسيع نطاق مبادرة البحر الأسود وتنفيذها بالكامل. والثاني: القضاء على العقبات المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية". وأكد بأنه ملتزم تماما، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة بأكملها، بتحقيق هذين الهدفين.

وأشار إلى أن "العالم يحتاج لملاحة آمنة لتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود. برأيه، "يحتاج العالم للقيام بجهود منسقة لحل مشكلة سوق الأسمدة العالمية بشكل عاجل والاستفادة الكاملة من فرص التصدير الروسية".

وعبر عن مخاوفه من تأثير نقص الأسمدة على المزارعين في جميع أنحاء العالم: "لا يمكننا السماح بتحول النقص العالمي في الأسمدة إلى نقص عالمي في الغذاء".

من جهته وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق ضرورة القيام بأسرع وقت ممكن بإجراءات جادة لرفع الحظر عن تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، في إطار صفقة الغذاء.

المصدر: "ريا نوفوستي".