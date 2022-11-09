ستولتنبيرغ يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية

حذر سكرتير حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، من الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية وشدد على ضرورة عدم التشكيك بها، ولاسيما بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها لمواقع الطاقة الأوكرانية مؤخرا.

وقال ستولتنبيرغ لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لا ينبغي أن نقلل من شأن روسيا، لديها القدرة والقوة الكافيتان لضرب المدن الأوكرانية. لقد شاهدنا ضربات الطائرات المسيّرة والصواريخ.. هذا يؤكد أن روسيا قادرة على فعل الكثير".

المصدر: نوفوستي