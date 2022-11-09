وسائل إعلام: الغرب يعتقد أن الشتاء سيحفز على المفاوضات بين كييف وموسكو

اعتبر عدد من الساسة الأمريكيين والأوروبيين، أن الانخفاض المتوقع لحدّة القتال في أوكرانيا هذا الشتاء، سيحفز على المفاوضات بين كييف وموسكو.

وقال أحد مصادر قناة NBC التلفزيونية: "من المتوقع أن تنخفض حدة القتال في الشتاء، ما سيوفر إمكانية لبدء المفاوضات.. نود أن نرى ذلك يحدث".

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شروط أوكرانيا لبدء المفاوضات، ولخصها بـ"استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة مجرمي الحرب، وتقديم روسيا ضمانات بعدم تكرار عدوانها".

المصدر: نوفوستي