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هولندا ترسل ما بين 50 و100 عسكري للمشاركة في بعثة تدريب القوات الأوكرانية

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هولندا ترسل ما بين 50 و100 عسكري للمشاركة في بعثة تدريب القوات الأوكرانية
Legion-Media Barney Low
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن بلادها سترسل ما بين 50 و100 عسكري ليشاركوا في البعثة الأوروبية لتدريب القوات الأوكرانية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التدريب في إطار البعثة المشتركة سيجري "بالتعاون الوثيق" مع ألمانيا.

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وأوضحت الوزيرة الهولندية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 15 ألف عسكري أوكراني على تقديم المساعدة الطبية وإبطال مفعول الألغام.

وستتكلف البعثة كذلك بالتدريب التقني والتكتيكي على استخدام الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية، بأن موعد انطلاق التدريب لم يعلن عنه بعد، ولكن من المقرر أن يجري التدريب على أراضي ألمانيا وبولندا.

المصدر: تاس

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