الدفاع الهولندية تعلن تزويد نظام كييف بدبابات ومعدات ثقيلة بالشراكة مع واشنطن وبراغ

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا والولايات المتحدة والتشيك ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بينها 90 دبابة "تي ـ 72" حديثة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهولندية يوم الجمعة: "هولندا ستزود بالشراكة مع الولايات المتحدة والتشيك أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي ـ 72 حديثة".

يذكر أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن تزويد نظام كييف بالأسلحة يزيد من معاناة الأوكرانيين، ولن يفضي إلا لإطالة أمد الحرب.

المصدر: نوفوستي