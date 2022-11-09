أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، سيطرة القوات الروسية على مرتفعات استراتيجية أدت إلى إعاقة الهجوم الأوكراني على مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف: "السيطرة على المرتفعات يجعل هجوم القوات الأوكرانية أكثر صعوبة ويعزز موقفنا بشكل كبير".

وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" في وقت سابق وصول حشود من قوات كييف وكتيبة "كراكين" النازية والمرتزقة البولنديين إلى خطوط التماس في مقاطعة زابورجيه.

وذكر روغوف أن حوالي 13 ألف مسلح أوكراني تم تدريبهم في الدول الغربية أرسلوا إلى مقاطعة زابوروجيه يوم أمس.

المصدر: نوفوستي