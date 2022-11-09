سلطات زابوروجيه تكشف وجود عسكريين من الجيش النظامي البولندي في المنطقة

أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن عسكريين من الجيش النظامي لبولندا متواجدون على خط التماس في جزء منطقة زابوروجيه الذي تسيطر عليه كييف.

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وقال: "رسميا هم جميعا في الفيلق الأجنبي للقوات الأوكرانية، لكننا جميعا نفهم أن هؤلاء هم ما يسمون بالجنود الذين ذهبوا رسميا في إجازة. سيكون من الصعب جدا العثور على مثل هذا العدد من المرتزقة في بولندا".

وأضاف أن عدد الشركات العسكرية البولندية الخاصة قليل، وهي تشارك حاليا في الأعمال القتالية في منطقة خاركوف ودونباس. وأوضح: "يمكن توزيع جميع الشركات العسكرية البولندية الخاصة على خط التماس في منطقة زابوروجيه، ناهيك عن حقيقة أنها تعمل في اتجاه خاركوف وفي دونباس... لا شك في أن هذه وحدات نظامية بولندية تم إضفاء شرعيتها من خلال الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأعلن روغوف، سابقا، أن حصة العسكريين الأجانب في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية العاملة في منطقة زابوروجيه، قد يكون بالفعل أكثر من نصف عددهم.

المصدر: تاس