أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موجة انتقادات من قراء صحيفة "جوانشا" الصينية، بعد طرحه خمسة شروط للتفاوض مع روسيا.

وطالب زيلنسكي مؤخرا "باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتعويض كامل الخسائر، ومعاقبة جميع مجرمي الحرب، وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك مجددا".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أنه لن يجري أي مفاوضات مع القيادة الروسية الحالية، وأصدر مرسوما يحظر ذلك.

ووجد قراء صحيفة "جوانشا" موقف زيلينسكي بأنه متعنت بشكل غير مبرر وذكروه بوضعه المتأرجح المرتهن بالكامل للإرادة الأمريكية.

وكتب أحد القراء: "سياسة أوكرانيا الوطنية تحددها الولايات المتحدة.. يبدو أن أوكرانيا كبلد مستقل لم يعد لها وجود منذ مدة طويلة.. هذا الرجل ليس بمقدوره اتخاذ قرارات مستقلة".

وأعاد آخر التذكير بأن "زيلينسكي حتى وقت قريب كان يرفض التفاوض بصورة قاطعة، والآن، بتوجيه من الولايات المتحدة، طرح شروطه".

إقرأ المزيد

وتساءل أحدهم: "هذا الرجل المضحك.. هل يظن أنه استولى على موسكو؟".

الزائر غوان علق قائلا: "زيلينسكي ممثل، وعليه أن يستمع لتعليمات المخرج!".

وعلق آخر بالقول: "ما لم يقله زيلينسكي.. روسيا عليك الاستسلام دون شروط أولا... وبعد ذلك ستكون هناك محادثات سلام".

وكتب أحدهم متهكما: "حتى حلف الناتو لا يجرؤ على طرح شروط كهذه".

وأضاف لونغ تشوان: "عندما تسير الأمور بشكل سيء، يكون الممثل مستعدا للتفاوض، ولكن عندما تساعده أوروبا وأمريكا، يرفض التفاوض بحزم!".

المصدر: ريا نوفوستي