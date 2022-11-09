The National Interest: أمين حلف الناتو سكب ماء باردا على وجه زيلينسكي

اعتبر الكاتب مارك إيبيسكوبوس تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن عضوية أوكرانيا في الحلف تتطلب موافقة جميع أعضائه، كان كانهمار الماء البارد على جسد زيلينسكي.

وعلق إيبيسكوبوس في صحيفة The National Interest على موقف ستولتنبيرغ قائلا: "يبدو أن ستولتنبرغ قد سكب الماء البارد على زيلينسكي".

ومن جهتها علقت وزارة الخارجية الروسية، على احتمالية مناقشة عضوية أوكرانيا ضمن جدول أعمال قمة الناتو في بوخاريست، بأن كييف لا تمتلك إمكانات الانضمام للحلف قريبا.

يذكر أن زيلينسكي تقدم في الـ30 من سبتمبر بطلب انضمام أوكرانيا العاجل للحلف.

وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على طلب زيلينسكي بقوله إن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ قرار كهذا.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن أولوية الناتو في المرحلة الحالية تقتضي تركيز الجهود على الإمدادات العسكرية لنظام كييف.

المصدر: mk.ru