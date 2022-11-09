وزير الدفاع الروسي يوجه بنقل القوات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بإعادة نشر القوات الروسية ونقلها إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر وتنظيم خطوط الدفاع هناك.

وجاء في توجيه شويغو: "باشروا سحب القوات عبر نهر دنيبر، واتخاذ جميع التدابير لضمان النقل الآمن للأفراد والأسلحة والمعدات، إلى الضفة اليسرى" لنهر دنيبر.

وقدم سوروفكين اليوم الأربعاء تقريرا حول العملية لشويغو، مشيرا الى أن القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة هندسيا على ضفة نهر دنيبر اليسرى.

كما أعلن استئناف القوات الروسية هجومها على عدة محاور في أوكرانيا، مشيرا لتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور مقاطعة خيرسون.

المصدر: تاس