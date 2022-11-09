رئيس كوريا الجنوبية السابق يعيد كلبين أهداهما له نظيره الشمالي (فيديو)

قرر رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جيه إن، أن يعيد إلى الدولة زوجا من الكلاب كانا في حيازته حيث أهداهما له الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عام 2018.

وتم تسليم الكلبين وهما كلب ذكر اسمه "سونغ كانغ" وكلبة أنثى تسمى "غومي" وكلاهما من السلالة "بونغ سان" الكورية الشمالية الأصلية، إلى المسؤولين في الأرشيف الرئاسي في مستشفى بيطري جامعي في "دايغو"، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سيئول.

وقال مسؤولو الأرشيف الرئاسي بعد التسليم، إن الكلبين نُقلا إلى المستشفى لفحص حالتهما الصحية.

وقال مصدر مطلع إن المكان الذي سيستقر فيه الكلبان لم يتحدد بعد.

وجاء التسليم بعد يوم من إعلان جانب الرئيس السابق عن رغبته في إعادة الكلاب إلى الدولة، مشيرا إلى عدم وجود دعم من حكومة يون سيوك يول.

وبموجب قانون السجلات الرئاسية، كان من المفترض ألا تظل الكلاب مع مون بعد تقاعده لأنهما يصنفان قانونا ضمن السجلات الرئاسية، وكان من المفترض إعادتهما إلى الأرشيف الرئاسي من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أنه الأرشيف الرئاسي وقع اتفاقية مع مون لتسليم الكلاب في 9 مايو، وهو اليوم الأخير من فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، بسبب عدم وجود مرافق لتربية الحيوانات ومراعاة لاعتبارات الرفق بالحيوان.

ولكي يحتفظ مون بالكلبين، كان يتعين على الدولة مراجعة مرسوم إنفاذ قانون السجلات الرئاسية.

يُذكر أن السلالة "بونغ سان" نشأت في منطقة جبلية في كوريا الشمالية، ومن المعروف أنها سلالة رشيقة وذكية وشرسة مع الحيوانات البرية، لكنها ودودة ومخلصة للغاية لأصحابها من البشر.

المصدر: "يونهاب"