"تشافيز مسرور".. زاخاروفا تعلق على محادثة بين ماكرون ومادورو على أرض مصر

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على محادثة جرت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ.

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وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "تلغرام" في وصف مشهد مرفق للمحادثة تقول: "تشافيز مسرور- عملتما كل شيء بشكل صحيح".

وظهر بجلاء من حديث الرئيسين، أن ماكرون يعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا، حيث قال في المحادثة بينهما: "سأكون سعيدا لأننا سنتمكن من التحدث لفترة أطول، وأننا سنكون قادرين على القيام بعمل ثنائي مفيد للمنطقة".

وتابع الرئيس الفرنسي خلال تبادله أطراف الحديث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قائلا: "أيها الرئيس، سأتصل بكم".

يشار إلى أن فرنسا كانت ضمن أكثر من 50 دولة، رفضت الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في 2018 ودعمت زعيم المعارضة آنذاك خوان غوايدو "كرئيس حالي".

المصدر: تلغرام