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مادورو يتهم البلدان الرأسمالية بالتسبب في أزمة المناخ العالمية

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مادورو يتهم البلدان الرأسمالية بالتسبب في أزمة المناخ العالمية
AP
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حمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الدول الرأسمالية المسؤولية عن أزمة المناخ العالمية، معتبرا أنها هي من لوثت الكوكب.

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وقال مادورو خلال مشاركته في قمة المناخ COP27 في مصر اليوم الثلاثاء: "الشعب الفنزويلي مضطر إلى أن يدفع ثمن عواقب اختلال التوازن الذي تسببه الاقتصادات الرأسمالية الكبرى في العالم".

وأضاف أن هذه الاقتصادات هي "من لوثت ولا تزال تلوث الكوكب في مصلحة القلة".

ودعا مادورو إلى حماية منطقة الأمازون، مشيرا إلى أن ذلك مسؤولية أمريكا الجنوبية كلها.

المصدر: "نوفوستي"

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