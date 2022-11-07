غوتيريش يحذر من جحيم مناخي يهدد ملايين البشر

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم في الوقت الحالي يتوجه بخطى متسارعة نحو الجحيم المناخي الذي من شأنه أن يهدد حياة الملايين.

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وأضاف في كلمته أمام قمة مؤتمر المناخ كوب 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي، أن "الحرب الروسية الأوكرانية والعديد من النزاعات العالمية الأخرى كان لها آثار سلبية يعاني منها العالم في الوقت الحالي".

وأوضح أن المجتمع الدولي في الوقت الراهن "لا يستطيع أن يقبل بإثنائه عن التركيز عن أهم خطر يواجه العالم، والمتمثل في التنغيرات المناخية".

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: التغيرات المناخية في مستواها الحالي؛ تمثل أكبر تحدي محوري أمام البشرية في الوقت الراهن، مشددًا على مصارف التنمية العالمية؛ ألا تغير مناهجها المصرفية لدعم مختلف الدول، وأن تُساهم بشكل أكبر لدعم التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن العالم لا يستطيع التكيف مع الكوارث التي تتسبب بها التغيرات المناخي بشكل منفرد، وأنه لا يمكن تجاهلها خاصة أنها قد تودي بحياة الجميع.

وشدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على أن مؤتمر المناخ الحالي في نسخته السابعة والعشرين يلزم وجود تعاون فعّال وتعاون بين المجتمع الدولي، لمواجهة التغيرات المناخية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بدءا من أمس الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022 مؤتمر المناخ COP 27، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر، حيث تم افتتاح أمس، منطقة المعارض والأجنحة الحكومية للوزارات بالمنطقة الخضراء، على هامش فعاليات قمة المناخ، وتم تصميم المنطقة الخضراء بشكل زهرة اللوتس التي ترمز للحضارة المصرية القديمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية