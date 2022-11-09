سيناتور روسي: انتخابات الكونغرس الأمريكي لن تغير شيئا في تسوية النزاع الأوكراني

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف بأن انتخابات الكونغرس الأمريكي رغم نتائجها لا تغير شيئا بالنسبة لروسيا أو لحل النزاع الأوكراني.

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وقال جباروف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "لن يتغير شيء مبدئيا بالنسبة لنا بعد انتخابات الكونغرس. بالنسبة للأمريكيين أهم شيء هو شؤونهم الداخلية، وكل شيء آخر هو على طول الطريق. في بعض الأحيان يحلون قضاياهم الحزبية ويتحدثون عن روسيا وأوكرانيا والصراع. وبشكل عام لا يهتمون بشيء إلا الأشياء الخاصة بالأمريكيين أنفسهم".

وأضاف: "هيهات أن يتغير الوضع في مجال السياسة الخارجية بشكل جذري".

وتابع: "لكن مع ذلك يبدو أن الإدارة (الأمريكية) لعبت دورا كبيرا لدرجة أن التغيير المحتمل في تكوين مجلس النواب يمكن أن يبطئ وتيرة الروسوفوبيا بطريقة ما".

المصدر: نوفوستي