سفينة إنقاذ ألمانية تنزل 89 مهاجرا في ميناء صقلية الإيطالي (فيديو)

أعلنت منظمة "لايفلاين" (Lifeline) الألمانية غير الحكومية أن سفينة "رايز أبوف" (Rise Above) الإنسانية رست في صقلية ليلة الثلاثاء، وأنزلت 89 مهاجرا أنقذتهم في البحر المتوسط.

وكانت "رايز أبوف" تلقت مساء الاثنين إذنا بالدخول إلى ميناء ريدجيو كالابريا.

وقال مؤسس المنظمة أكسل ستيير لوكالة فرانس برس: "انتهى إنزال الناجين البالغ عددهم 89".

وتم إجلاء ستة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من هذه السفينة الصغيرة مقارنة بالسفن الثلاث الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة حاليا في البحر المتوسط، والتي تواجه رفض الحكومة الإيطالية الجديدة إنزال جميع ركابها.

وبعد أسابيع في البحر، سمح للسفينة "هيومانيتي 1" التابعة لمنظمة "أس أو أس هيومانيتي" والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد لإنزال 144 شخصا معظمهم من النساء والقاصرين، ومع ذلك، لا يزال على متن السفينة 35 مهاجرا لا تريد إيطاليا استقبالهم.

كما رست سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" والتي ترفع العلم النروجي، مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية لـ357 شخصا بالنزول بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 آخرين.

وحتى الآن، لم تتوصل سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الأوروبية "أس أو أس ميديتيرانيه" والتي ترفع العلم النروجي، إلى اتفاق بشأن الرسو في ميناء إيطالي، وكانت تبحر صباح الثلاثاء قبالة سيراكيوز، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

المصدر: أ ف ب