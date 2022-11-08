وزارة الدفاع الأسترالية: استراتيجية دفاعية جديدة تعتمد على الغواصات النووية

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية عن اختيارها لاستراتيجية دفاعية جديدة تقوم على إنشاء أسطول من الغواصات النووية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في إطار AUKUS.

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وتابعت وزارة الدفاع الأسترالية: "سنسعى جاهدين كي نكون قادرين على إبقاء العدو تحت تهديد الخطر بعيدا عن شواطئنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن الغرب يسعى إلى تعميم نموذج مشابه لـ "الناتو" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية عدوانية لهذا الغرض، مثل تحالف "أوكوس" AUKUS، حيث يسعى الغرب من خلاله إلى "توسيع نظام كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي